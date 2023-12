Clea-Lacy Juhn verrät endlich Detail zu ihrer Traumhochzeit

Clea-Lacy Juhn (32) hat sich etwas Besonderes ausgedacht. Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin deutete erstmals im März dieses Jahres an, wieder vergeben zu sein. Und tatsächlich: Nur einen Monat später bestätigte sie, wieder in festen Händen zu sein. Doch offenbar ist sich die Influencerin mehr als sicher mit ihrem Hasim, denn im Juli verlobten sich die beiden bereits. Wiederum vier Monate später läuteten dann die Hochzeitsglocken bei ihnen. Seitdem hielt sich Clea-Lacy mit Details über ihren großen Tag eher zurück – bis jetzt!

In ihrem Instagram-Q&A beantwortet die 32-Jährige einige Fragen. Ein Fan wollte wissen, was ihr Hochzeitslied gewesen sei. Mit einem Video von ihrer standesamtlichen Zeremonie verrät sie, dass sie und ihr Mann sich den Titel "Ja" von der Band Silbermond gewünscht hatten. "Gesungen von Hasims Schwester. […] Sie ist mega", schwärmt die Beauty. Wie in dem kurzen Clip zu sehen ist, ist das Hochzeitspaar sichtlich ergriffen von dem emotionalen Song.

Aber nicht nur über ihre Hochzeit hat Clea-Lacy etwas zu erzählen, sondern auch über ihre Wohnsituation: Im Rahmen der Fragerunde plaudert sie aus, dass sie mittlerweile gemeinsam mit ihrem Liebsten in der Nähe von Baden-Baden lebe. Dort wohne auch Hasims Tochter Mila, die aus einer früheren Beziehung hervorgegangen ist. "Mit einem eigenen Bad sogar. Das war früher das ehemalige Büro oben", plaudert die Influencerin aus.

Instagram / clea_lacy Hasim und Clea-Lacy Juhn an ihrer Hochzeit im November 2023

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Mann Hasim

Instagram / clea_lacy Hasim, seine Tochter und Clea-Lacy Juhn im Juni 2023

