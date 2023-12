Darum hängt "Temptation Island"-Denise noch an ihrem Lorik

Denise Hersing (27) blickt dem Wiedersehen mit gemischten Gefühlen entgegen. Die Influencerin und Lorik Bunjaku (27) scheinen dem ultimativen Liebesexperiment bei Temptation Island V.I.P. nicht gewachsen zu sein: Es stellt sich heraus, dass der Mannheimer sie in der Vergangenheit angelogen hatte, um feiern zu gehen. Außerdem merkte die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin in der Show, dass sie sich in der Beziehung sehr verstellt hat und nicht mehr wirklich sie selbst ist. Doch komplett hat Denise trotzdem noch nicht mit der Beziehung abgeschlossen.

"Ich hänge an Lorik und wir haben in den zwei Jahren so viel erlebt und durchgemacht. Das schweißt zusammen", erklärt die 27-Jährige im Promiflash-Interview. Deshalb habe sie die Befürchtung, trotz allem, was geschehen ist, nicht loslassen zu können. Dennoch sei sie sehr zwiegespalten, da sie einfach nicht abschätzen könne, wie ihr Liebster auf alles beim finalen Lagerfeuer reagiert. "Zu dem Zeitpunkt dachte ich nicht, dass Lorik mich auch so akzeptiert wie ich bin, wenn ich mich nicht verstelle. Ich wusste auch nicht, wie er über die ganze Sache denkt, da wir noch nicht gesprochen haben", verrät die Beauty.

Deshalb hat Denise auch großen Bammel vor dem Wiedersehen mit ihrem Liebsten. "Ich weiß, dass es dann zu Ende sein könnte. Und alles, was ich mir in meinem Kopf ausmale, real wird", liefert sie Promiflash den Grund für ihre Angst und merkt an: "Ich wusste nicht, ob er die Beziehung noch will. Oder ob es ihn verletzten wird und ich dachte, es wird sehr weh tun, ihn gehen zu lassen."

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing im August 2023

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de