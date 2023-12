Fans begeistert von Prinz William und Kates Weihnachtskarte!

Sie setzen die Tradition fort! Für viele Fans ist die Weihnachtskarte von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) ein Highlight. Auf dem alljährlichen Schnappschuss versammeln sich der Prinz und die Prinzessin gemeinsam mit ihren drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). In diesem Jahr setzten die Royals auf ein schlichtes Schwarz-Weiß-Foto. Damit begeistern William und Kate die Fans!

Auf dem Pic ist die fünfköpfige Familie in einem unauffälligen Look zu sehen: In schwarzen Jeans und einfachen weißen Hemden posieren sie vor einem neutralen Hintergrund. Weder weihnachtliche noch royale Accessoires sind auf dem Bild zu entdecken. Statt einer königlichen Familie könnte dort auch jede andere stehen. Das entgeht auch den Fans nicht: "Sie sind genau wie wir", kommentiert ein begeisterter Nutzer den Beitrag auf Instagram. "Dieses Schwarz-Weiß-Porträt besticht durch seine Eleganz und fängt das Wesen einer modernen königlichen Familie ein, die von Freude und Liebe erfüllt ist", schwärmt ein anderer.

Mittlerweile dürften die fünf Royals schon ganz schön in Weihnachtsstimmung sein: Am Freitagabend fand in der Westminster Abbey das "Together At Christmas"-Konzert statt, das bereits zum zweiten Mal von Kate organisiert wurde. Das Event besuchten neben den fünf auch zahlreiche andere Mitglieder der royalen Familie.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de