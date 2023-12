"Fehler": Jennifer Saro und Fynn wohnen nicht mehr zusammen

Haben sie etwa einen Schlussstrich gezogen? Als Bachelorette suchte Jennifer Saro dieses Jahr in der beliebten Kuppelshow nach der großen Liebe. Diese fand sie am Ende auch in Fynn Lukas Kunz (26). Der Lüneburger konnte ihr Herz und somit auch die letzte Rose für sich gewinnen. Seither leben die Turteltauben zusammen in Berlin – doch nun machen sie nun in ihrer Beziehung überraschend einen Schritt zurück. Jennifer und Fynn leben fortan wieder getrennt!

"Wir wohnen nicht mehr zusammen. Wir haben entschieden, dass es unserer Beziehung einfach nicht gut getan hat, so früh zusammenzuziehen", sagt die Influencerin in einer gemeinsamen Instagram-Story mit dem 26-Jährigen und fügt hinzu: "Wir haben da einen Fehler gemacht. Wir haben das für uns eingesehen." Nun soll es erstmal wieder auf Wohnungssuche für Fynn gehen – und zwar in Lüneburg. "Dann festigen wir erstmal unsere Beziehung, weil es einfach zu schnell war", erklärt Jenny, woraufhin ihr Liebster anmerkt: "Und wir es unterschätzt haben." Trotzdem bedeute das nicht das Liebes-Aus. "Wir sind natürlich trotzdem weiterhin zusammen", stellt die einstige Rosenkavalierin klar.

Dass die beiden zumindest räumlich erstmal getrennte Wege gehen, überrascht. Denn erst vor wenigen Wochen hatten die beiden im Promiflash-Interview verraten, dass sie gemeinsam umziehen wollen. Eines hatte da vor allem für Jennifer Priorität: "Mir ist die Kücheninsel wichtig, weil man dann den Überblick hat, auch mit dem Kleinen."

Anzeige

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Bachelorette 2023

Anzeige

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz, TV-Persönlichkeiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de