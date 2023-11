Bachelorette Jenny und Fynn suchen kinderfreundliche Wohnung

Im Finale von Die Bachelorette bekam Fynn Lukas Kunz (26) die begehrte letzte Rose von Jennifer Saro. Und auch nach der Show hält sich ihre Liebe: Inzwischen lebt das Paar nun gemeinsam mit Jennys Sohn in Berlin. Doch langweilig wird es nicht: Jennifer und Fynn wollen umziehen! Im Promiflash-Interview sprechen die beiden nun über die Wohnungssuche als junge Familie und worauf sie besonders achten.

"Mir ist die Kücheninsel wichtig, weil man dann den Überblick hat, auch mit dem Kleinen", erklärt Jennifer gegenüber Promiflash. Und sonst? Hell, familienfreundlich – und ein Spielplatz sollte in der Nähe sein. Die Suche gestalte sich jedoch gar nicht so einfach, räumt das Reality-TV-Paar ein. Eine Wohnung kam bereits in die engere Auswahl. Nach der Besichtigung hätten die beiden sich jedoch den nächsten Spielplatz angeguckt und dort die Eltern zur Umgebung befragt. Dann sei schnell klar gewesen: "Die ist es nicht". Für die frisch Verliebten gehe der Kleine eben vor.

Aktuell sei aber kein weiteres Kinderzimmer – und damit auch kein zweites Kind – eingeplant: "Eins reicht erst mal", sind beide sich einig. Für den Ex-Love Island-Kandidaten hat sich schließlich einiges verändert in letzter Zeit. Eine neue Beziehung, ein neuer Wohnort und plötzlich gibt es da ein Kind in seinem Leben. An das Zusammenleben mit Jennifers Sohn musste Fynn sich erstmal gewöhnen.

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Influencerin

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, Influencer

