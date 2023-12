Gefühle? Emma Fernlund spricht über Off-Cam-Moment mit Umut

In einem unbeobachteten Moment soll mehr passiert sein! Bei Temptation Island V.I.P. stellt Emma Fernlund die größte Versuchung für Umut Tekin (26) dar. Schon seit dem ersten Tag verstehen sich die Blondine und der Freund von Jana-Maria Herz (31) mehr als gut – sie flirten ohne Hemmungen vor der Kamera. Doch auch in einem Off-Cam-Moment soll etwas gelaufen sein. Mit Promiflash spricht Emma nun Klartext!

In der aktuellen Folge schreibt die 22-Jährige ihrem Flirt ein Gedicht – in Anlehnung an Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu aus der vorherigen Staffel. Darin erzählt sie von einem Moment, in dem es zwischen den beiden gefunkt habe. "Der Moment, als es bei Umut und mir "Boom" gemacht hat, war definitiv bei dem zweiten Date – dem Katamaran-Date, wo er mir in einem Off-Cam-Moment davor zum ersten Mal seine ehrlichen Gefühle mir gegenüber gestanden hat", verrät sie Promiflash.

Seit diesem Zeitpunkt habe sie sich dem Vergebenen immer mehr geöffnet und mehr zugelassen: "Durch Umuts ständige Aussagen in dem besagten Off-Cam-Moment hatte er mir deutlich zum Ausdruck gebracht, dass bereits Gefühle im Spiel sind und er mich kennenlernen will." Daher sei sich Emma auch so sicher gewesen, dass sie Umuts nächste Freundin werde.

Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Anzeige

Instagram / emmashealth_/ Emma Fernlund, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de