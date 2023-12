Nach Stephen Boss' Tod: Witwe Allison feiert Hochzeitstag

Sie erinnert sich zurück! Allison Holker (35) hat eine schwere Zeit hinter sich. Ende vergangenen Jahres wurden erschütternde Neuigkeiten bekannt: Ihr Mann Stephen "tWitch" Boss hatte im Alter von 40 Jahren Suizid begangen. Seitdem gibt die Tänzerin ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Seelenleben. Doch jetzt ist ein besonderer Tag für die dreifache Mama angebrochen: Anlässlich ihres zehnten Hochzeitstages teilt Allison nun einen melancholischen Post!

Auf Instagram teilt die Choreografin ein Schwarz-Weiß-Foto des großen Tages. Auf dem Schnappschuss strahlt das verliebte Paar bis über beide Ohren. Dazu schreibt Allison einige emotionale Worte: "Wir ehren die Liebe, indem wir Frieden und Dankbarkeit in den Erinnerungen derer finden, die unsere Seelen für immer verwandelt haben." Dazu erinnert sich Stephens Witwe auch an die schönen Zeiten, die sie miteinander verbracht haben. "An unserem Jahrestag finde ich mich in einem Raum der Ruhe wieder, indem ich so viele schöne Momente erlebt habe. Von ganzem Herzen feiere ich diese Liebe", offenbart sie.

Erst kürzlich traf Allison eine schwere Entscheidung: Laut TMZ hat sie sich dazu entschlossen, das Haus, in dem sie mit Stephen gelebt hat, zu verkaufen. "Man weiß nie, wann etwas eine Erinnerung oder einen Gedanken auslöst. Es geht uns gut, aber es erfordert viel gemeinsame Arbeit", erklärte sie damals.

Anzeige

Instagram / allisonholker Allison Holker mit ihren Kindern, Juli 2023

Anzeige

Instagram / allisonholker Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss

Anzeige

Getty Images Stephen "tWitch" Boss mit Frau und Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de