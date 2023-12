Paris Hilton zeigt erstmals neugeborenes Töchterchen London

Damit werden ihre Fans nicht gerechnet haben. Erst vor Kurzem gab Paris Hilton (42) bekannt, dass sie per Leihmutterschaft Mutter einer Tochter geworden ist. Es ist damit bereits der zweite Nachwuchs für das einstige It-Girl. Seither scheint sie ihr Glück ganz im Privaten mit ihrem Liebsten Carter Reum zu genießen. Doch nun überrascht die Blondine ihre Fans auf Social Media mit einem unerwarteten Einblick in ihre kleine Familie. Paris zeigt zum ersten Mal ihre neugeborene Tochter.

In einem TikTok-Video der 42-Jährigen hat ein besonderer kleiner Mensch sein Social-Media-Debüt: Paris' neustes Familienmitglied. Jedoch zeigt sie darin einzig den Hinterkopf ihres Sprosses. Offenbar verbringt die Schauspielerin in dem kurzen Clip gemeinsame Quality-Time mit Töchterchen London und dem zehn Monate alten Phoenix. "Ist das deine Schwester?", fragt Paris darin ihren Sohn, während der seinem Geschwisterchen liebevoll über den Kopf streichelt. "Phoenix ist ein toller großer Bruder. Wir lieben dich, London!", heißt es da abschließend von der stolzen Mama.

Der Grund dafür, dass Paris' Kinder per Leihmutterschaft das Licht der Welt erblickt hatten, hatte die Hotelerbin im Interview mit Romper verraten. Demnach habe sie sich wegen ihrer posttraumatischen Belastungsstörung, die mit dem Missbrauch aus ihrer Teenie-Zeit zusammenhänge, nicht in der Lage gefühlt, selbst Kinder auszutragen. "Ich leide einfach sehr unter dem, was ich als Teenager durchgemacht habe", hatte sie offen gestanden.

TikTok / @parishilton Paris Hilton mit ihren Kindern

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron

