Robert Pattinson und Suki sind "begeistert" über Baby-News

Sie können es kaum erwarten! Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse (31) gehen seit 2018 gemeinsam durchs Leben. Obwohl die Turteltauben ihr Privatleben zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraushalten, wurde Anfang des Jahres bekannt, dass sie in eine gemeinsame Wohnung gezogen waren. Kürzlich machten sie süße Neuigkeiten publik: Die beiden Schauspieler erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Nun meldet sich ein Insider zu Wort und verrät, wie es Robert und Suki mit den Schwangerschaftsnews geht!

Wie die Quelle gegenüber People berichtet, soll es nicht in Worte zu fassen sein, wie sehr sich der Twilight-Star und seine Liebste auf ihren gemeinsamen Sprössling freuen: "Das sie ein Baby bekommen, ist für sie eine absolute Freude. Sie sind überaus begeistert." Ein weiterer Informant bestätigt das: "Sie sind bereit für ein Kind und freuen sich darauf, Eltern zu werden. Auch wenn sie beide Profis sind, die viel arbeiten, ist das etwas, was sie wollen." Den Veränderungen in ihrem Leben, die ihr gemeinsamer Wonneproppen mit sich bringen wird, sollen die werdenden Eltern ebenfalls voller Vorfreude entgegenblicken.

Doch nicht nur vor der Öffentlichkeit hat das Liebespaar die süßen Baby-News wohl geheim gehalten, auch mit seinen Freunden soll es ein Versteckspiel gespielt haben: "Rob und Suki haben diese Schwangerschaft wirklich gut vor ihren Freunden versteckt, bevor sie bereit waren, die frohe Botschaft zu verkünden", verriet ein Insider bereits zuvor gegenüber US Weekly.

FILMDIGITLS//MEGA Suki Waterhouse, Model

MEGA Suki Waterhouse, Schauspielerin

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Rahmen der Met Gala 2023

