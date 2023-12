Tiefschlag: Olli Pocher spricht über seine Ex als Amira Aly!

Die Schlammschlacht geht weiter! Oliver (45) und Amira Pocher (31) liefern sich seit einigen Wochen einen erbitterten Rosenkrieg. Der Comedian und die Moderatorin hatten vor wenigen Monaten nach vier Jahren Ehe die Trennung bekannt gegeben. Am Wochenende besuchten die Streithähne dann getrennt voneinander die gleiche Veranstaltung, auf der sich beide zu Lästereien hinreißen ließen. Nun lässt der Komiker das Event im Netz Revue passieren – Olli schießt erneut heftig gegen Amira!

In seiner Instagram-Story teilt der Komiker Ausschnitte eines Interviews seiner Ex, in dem ihm diese vorwirft, Unwahrheiten zu verbreiten. "Amira Aly findet, ich verbreite Lügen in der Öffentlichkeit… Dann schauen wir doch mal…", kommentierte er den Ausschnitt. Aly ist Amiras Mädchenname – mit seinem Nachnamen Pocher will er die Mutter zwei seiner Kinder wohl nicht mehr ansprechen.

In einem weiteren Posting teilt der fünffache Vater weiter aus. "Ist halt inkonsequent, die Bild mit dem zufälligen Anwalt zu verklagen und parallel auf der wichtigsten Veranstaltung mit der Unterhaltungschefin ein Foto zu machen…", schreibt er unter ein Bild, das Amira von sich und der Bild-Chefin Marion Horn teilte. Damit spielt der 45-Jährige wohl auf das gemeinsame Anwaltsschreiben der gelernten Make-up-Artistin und ihrer angeblichen Affäre Biyon Kattilathu (39) an.

Getty Images Amira Pocher, Influencerin

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

ActionPress Amira Pocher, Influencerin

