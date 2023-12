Wer kehrt bei dem Finale von "Stranger Things" nicht zurück?

Wer ist alles in der finalen Staffel von Stranger Things mit dabei? Die Netflixserie ist ein gigantischer Erfolg. Die vierte Staffel wurde 2022 in zwei Teilen ausgestrahlt, und wegen der Streiks der Autoren und Schauspieler verzögerten sich die Dreharbeiten für das große Finale. Derzeit warten die Fans sehnsüchtig auf die fünfte Staffel der Teen-Mystery-Serie. Die Dreharbeiten für das Finale haben bereits begonnen. Jetzt wurde bekannt gegeben, wer alles zurückkehren wird!

In dem finalen Showdown müssen Elfie (Millie Bobby Brown, 19) und ihre Verbündeten sich Vecna alias Eins (Jamie Campbell Bower, 35) ein letztes Mal stellen, um Hawkins vor dem Untergang zu retten. Die Duffer Brothers haben bereits 2022 angekündigt, dass sie in der Schlussrunde alle Schicksale der Hauptfiguren gebührend abschließen werden. Laut Just Jared kehren 14 Charaktere für das Finale zurück. Der von Joseph Quinn (30) gespielte Eddie Munson starb am Ende der vierten Staffel tragisch. In der vergangenen Staffel mauserte er sich zu einem Fan-Liebling – seitdem wird von den Zuschauern seine Rückkehr gefordert. Wie es scheint, müssen sich die Fans mit Eddies Tod jedoch abfinden. Die Autoren halten an ihrem Entschluss fest!

Die vierte Staffel endete damit, dass Max, gespielt von Sadie Sink (21), ins Krankenhaus kam und nicht mehr ansprechbar war. Nun wurde laut Just Jared bestätigt, dass auch Max zurückkehren wird. Unklar ist nur, in welchem Umfang sie letztlich zu sehen sein wird.

Anzeige

Netflix Der Cast in "Stranger Things" Staffel vier

Anzeige

Netflix Joseph Quinn als Eddie Munson in "Stranger Things 4"

Anzeige

Netflix Sadie Sink in "Stranger Things"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de