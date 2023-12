Wow! So elegant posieren die Geissens bei Weihnachtsparty

Die Geissens präsentieren sich von ihrer festlichsten Seite! Schon seit Jahren lebt die Familie rund um Robert Geiss (59) in Saus und Braus. Fliegen im Helikopter oder Privatjet gehört bei ihnen zum Alltag, ebenso wie der Urlaub auf einer Luxusjacht. Und auch in puncto Fashion präsentieren sich die TV-Stars stets sehr glamourös. So auch jetzt: Bei einem Weihnachtsball posieren Robert, Carmen (58) und Co. in schönster Abendgarderobe!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Mama Carmen am Wochenende einige Eindrücke des Bal De Noël in Monaco. Während die Blondine ein silbernes Kleid mit Stickereien trug, setzte ihr Ehemann auf einen schwarzen Dreiteiler inklusive Fliege. Und auch ihre Töchter zeigten sich mehr als elegant: Davina (20) wählte ein goldenes, trägerloses Glitzerkleid, ihre Schwester Shania (19) schmiss sich hingegen in eine schwarze Robe mit schicken Details.

Carmen präsentierte bei den Feierlichkeiten zudem ihre aktuelle Figur – denn die Beauty hatte zuletzt gut acht Kilo verloren. Das hatte sie mithilfe einer Detox-Kur vollbracht. "Ich fühle mich gerade richtig gut", hatte sie geschwärmt.

