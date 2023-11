Chinesische Kur: So hat Carmen Geiss acht Kilo verloren

Carmen Geiss (58) tut etwas für ihre Gesundheit. Die TV-Bekanntheit teilt im Netz viele Einblicke in ihr Luxusleben mit ihrem Mann Robert Geiss (59). Auch Ernährung und Fitness spielen bei ihrem Content eine Rolle – zuletzt begeisterte die Blondine ihre Fans dann mit ihrer erschlankten Figur in heißen Bikinibildern. Jetzt verrät Carmen: Sie hat in kurzer Zeit acht Kilo abgenommen!

Im Interview mit Bild gibt Carmen zu, dass sie jährlich zweimal für sechs Wochen Detox macht und auf Zucker und Alkohol verzichtet. Zusätzlich mache sie derzeit noch eine chinesische Kur! "Dadurch werden mein Blut und mein Darm gereinigt. Die ersten Tage musste ich chinesische Säfte trinken, das habe ich aber nicht mehr ausgehalten. [...] Jetzt habe ich kleine Pillen bekommen, das funktioniert besser", berichtet die Die Geissens-Bekanntheit. Schon acht Kilo habe sie mittlerweile abgenommen. "Ich denke, wenn ich meine Kur in vier Wochen beendet habe, werde ich sicher noch mal zwei Kilo verloren haben. Ich fühle mich gerade richtig gut", schließt Carmen ab.

Vor rund einer Woche begeisterte die 58-Jährige ihre Fans mit einem heißen Schnappschuss, der Carmen in einem Badeanzug am Pool zeigt. "Gut in Shape, Carmen" oder "Carmen, du siehst mega aus!", kommentierten zwei Nutzer unter ihrem Beitrag auf Instagram.

