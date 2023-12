Zum fünften Mal: Jennifer Lopez ist stolz auf Icon Award!

Sie räumt ordentlich ab! Jennifer Lopez (54) ist nicht nur eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt, sondern unter anderem auch Choreografin, Model und Schauspielerin. Im Laufe ihrer Karriere wurde die "Let's Get Loud"-Interpretin unzählige Male für verschiedenste Auszeichnungen nominiert und staubte dabei auch eine Menge Preise ab – so auch jetzt wieder! Jennifer freut sich über ihren fünften Icon Award!

In ihrer Dankesrede bei der Elle's 2023 Women in Hollywood Celebration bemerkte die Sängerin: "Ich habe keinen Oscar. Und ich habe keinen Golden Globe. Und ich habe keinen Grammy, keinen SAG Award, keinen BAFTA, keinen Critics Choice Award und auch keinen Hollywood Film Award!" Dies nimmt Jennifer aber keineswegs die Freude über ihre neue Auszeichnung: "Aber das ist mein fünfter Icon Award. Von all den Dingen, von denen ich als kleines Mädchen dachte, dass ich sie einmal werden würde, war das Letzte, was auf meiner Liste stand, eine Ikone."

Neben Jennifer wird einer auch besonders stolz sein – Ehemann Ben Affleck (51). So verriet die 54-Jährige bereits, dass dieser nur das Beste für sie will! "Er hat keine anderen Ziele, als mich so gut wie möglich glänzen zu sehen. Und das möchte ich auch für ihn", schwärmte die Musikerin in einem Interview mit Extra.

