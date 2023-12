Als Erinnerung: Anna Cardwells Familie will Asche aufteilen

Sie wollen sie in Ehren halten. Im Januar hatte June Shannons (44) Tochter Anna Cardwell (✝29) ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nach einer Chemotherapie schien es ihr zunächst besser zu gehen. Auch ihre Schmerzen wurden weniger. Doch dann verschlechterte sich ihr Zustand wieder. Kürzlich verkündete Shannon die traurige Nachricht vom Tod ihrer Tochter. Um Anna immer bei sich zu haben, hat sich ihre Familie nun etwas ganz Besonderes überlegt.

Wie TMZ aus Familienkreisen erfahren haben will, soll die TV-Persönlichkeit nach der Trauerfeier eingeäschert werden. Jedes Familienmitglied soll wohl einen Teil der Asche erhalten. Daraus wollen die Hinterbliebenen angeblich besonderen Schmuck oder Kristalle herstellen lassen. Zudem überlegt Annas Familie offenbar, sich ihre Fingerabdrücke tätowieren zu lassen.

Die tragische Neuigkeit vom Tod der Reality-Bekanntheit teilte ihre Mutter am Sonntag auf Instagram mit: "Mit gebrochenem Herzen geben wir bekannt, dass Anna nicht mehr unter uns ist. Sie ist gestern Abend um 23:12 Uhr friedlich in meinem Haus verstorben. Sie kämpfte zehn Monate lang einen höllischen Kampf." Ihre Familie sei in ihren letzten Stunden an ihrer Seite gewesen, wie Anna es sich gewünscht habe.

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell im Oktober 2020

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

