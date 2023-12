"Bauer sucht Frau"-Steffen lässt Hofdame am Bahnhof stehen

Das war wohl nicht der Plan. Bei Bauer sucht Frau begibt sich Steffen Rodenhausen auf die Suche nach der großen Liebe. Vor allem in Kandidatin Kathrin scheint er eine potenzielle Partnerin gefunden zu haben. Der Landwirt lädt die Bürokauffrau kurzerhand auf seinen Hof ein. Dabei will er diese schon beim Abholen vom Bahnhof mit seinem schicken Gefährt ins Staunen bringen. Doch verläuft alles anders als geplant. Steffen muss Kathrin am Gleis zurücklassen.

"Viele Bauern holen sie mit [...] der Kutsche ab und ich habe mir das jetzt anders überlegt – mit dem Lamborghini", erklärt der 42-Jährige mit einem breiten Grinsen. Nach einer herzlichen Begrüßung wird den beiden jedoch noch am Bahnhof klar: Der Koffer will nicht ins Auto passen. "Oh Kathrin, was machen wir jetzt?", heißt es von Steffen. Schließlich entscheidet er sich, zunächst nur den Koffer zum Hof zu fahren. "In sieben Minuten bin ich wieder da", erklärt er seiner Hofdame peinlich berührt. In der Zwischenzeit gönnt sie sich ein paar Gläser Sekt. Etwas später als versprochen erscheint er dann auch erneut in seiner Luxuskarosse – und auch Kathrin darf diesmal mitdüsen.

Ob das kleine Malheur letztlich noch zum Aus des Kennelernversuchs der beiden führen wird, bleibt vorerst abzuwarten. Beim vorigen Scheunenfest schienen sich die beiden allerdings sehr gut verstanden zu haben. Statt zwei Frauen mit auf seinen Hof zu nehmen, hatte sich Steffen einzig für Kathrin entschieden.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige

RTL Steffen bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL Steffen und Kathrin bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL Steffen, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de