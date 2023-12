Beauty-OPs? Amanda Bynes spricht über ihren veränderten Look

Sie spricht über Beauty-Eingriffe! Amanda Bynes (37) ist ein ehemaliger Nickelodeon-Star. Die beliebte Schauspielerin hatte sich jedoch jahrelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, da sie unter psychischen Problemen leidet. Nichtsdestotrotz hatten sich die Fans der "Was Mädchen wollen"-Darstellerin aber schon längere Zeit gefragt, weshalb sich das Aussehen der Amerikanerin so stark verändert hat: Amanda räumt nun mit den Gerüchten auf und spricht über ihre Schönheits-OP!

In ihrer Instagram-Story bezieht die 37-Jährige Stellung zu dem Gerede über ihr Äußeres: "Ich habe online gelesen, dass ich wohl einen neuen Look hätte – ich habe darüber nie offen gesprochen, aber ich hatte tatsächlich eine Blepharoplastik-Operation an den Hautfalten in meinen Augenwinkeln." Den Eingriff bereue sie aber nicht: "Es war eines der besten Dinge, die ich für mein Selbstbewusstsein hätte tun können, und ich fühle mich dadurch viel besser in meiner Haut."

Amanda ändert aktuell wohl noch mehr an ihrem Äußeren: Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen den Filmstar mit frisch blondierten Haaren und einem verblassenden Gesichtstattoo. Es scheint so, als würde sich der ehemalige Teenie-Star das Kunstwerk im Gesicht entfernen lassen.

The Mega Agency Amanda Bynes, Schauspielerin

Getty Images Amanda Bynes, 2006

Instagram / amanda.bynes1986 Amanda Bynes im März 2022

