Experte sicher: Herzogin Meghan sendet Botschaft an Charles

Hat sie das etwa ganz genau geplant? Aktuell wird das britische Königshaus mit Negativschlagzeilen konfrontiert: Angeblich sollen sich König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (41) rassistisch zu der Hautfarbe von Herzogin Meghans (42) Sohn Archie (4) geäußert haben. Kurz darauf wurde die Schauspielerin mit einem Armband gesehen, das ihr einst Charles geschenkt hatte. Ein Experte ist sich daher sicher: Meghan versucht, die Beziehung zu ihrem Schwiegervater zu retten!

"Das Tragen des Armbands war kein Versehen", stellt Duncan Larcombe gegenüber OK! klar. "Wenn dir jemand ein Geschenk macht und du es öffentlich trägst, ist das eine kleine Geste – und in der Welt der Royals bekommen kleine Gesten oft eine große Bedeutung. Es muss sorgfältig durchdacht worden sein, als eine Art geheime Botschaft", so der Journalist – immerhin ist es schon einige Zeit her, dass die 42-Jährige das funkelnde Schmuckstück trug.

Der Experte ist sich zudem sicher, dass das Tragen des Armbands eine Art Anzeichen für ein "Auftauen" der eisigen Stimmung zwischen ihr, ihrem Mann Prinz Harry (39) und der Royal-Family ist. Ob Charles und Co. das genauso sehen? "Harry und Meghan haben seit der Veröffentlichung von 'Reserve' den Kopf gesenkt und den Mund gehalten. Aber das 'Endgame'-Buch hat die Dinge wahrscheinlich wieder ins Lot gebracht, und im anderen Lager gibt es kaum Anzeichen für eine Veränderung", glaubt Duncan.

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

GettyImages König Charles III. und Herzogin Meghan

ActionPress Prinzessin Kate, Prinz William, König Charles und Königin Camilla

