Fremdgeknutscht: Jona Steinig schießt gegen Ex-Flamme Alessa

Er nimmt kein Blatt vor den Mund! Im Dezember gaben Jonathan Steinig (28) und Alessandra Wichert bekannt, dass sie sich aktuell daten. Ihre junge Liebe untermalten der einstige Bachelorette-Kandidat und die ehemalige Love Island-Teilnehmerin mit einem süßen Turtelfoto im Netz. Mittlerweile soll bei den beiden aber schon wieder alles aus und vorbei sein – zwischen ihnen herrscht Funkstille. Bei Jona besteht allerdings noch Redebedarf!

Auf Instagram lässt der 28-Jährige seinen Emotionen freien Lauf – und zwar in Form eines ausführlichen Statements. Vor allem Alessas mangelndes Vertrauen könne er nicht verstehen. "Ich habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen", versichert Jona und fragt sich daher verwundert: "Sie ignoriert mich ständig. Also, was interessiert sie dann noch, ob ich auf Partys mit anderen Mädels abhänge?" Der Tattoo-Liebhaber und die Blondine seien sogar schon ein Paar gewesen – deswegen vermisse er sie auch immer noch. Ihr jetziges Verhalten finde der Influencer allerdings einfach nur "peinlich".

Dass die Beauty mit Vertrauensproblemen zu kämpfen hat, machte sie bereits vor wenigen Tagen in einer Story auf Social Media deutlich. Jona gebe ihr nicht die benötigte Sicherheit. "Ich will ihm nichts unterstellen, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich ihm zu hundert Prozent vertrauen kann. Da sind Sachen vorgefallen [...]", erklärte Alessa.

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Model

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Influencerin

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Kandidat

