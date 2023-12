Gewichtsverlust: Kelly Osbourne zeigt ihren schlanken Körper

Da muss man zweimal hinschauen! Dass Kelly Osbourne (39) in den letzten Monaten einiges an Gewicht verloren hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Bereits vor wenigen Wochen präsentierte die Musikerin ihren erschlankten Körper bei ihrer Geburtstagsparty. Dabei legte sie in einem weißen Kleid einen sexy Wow-Auftritt hin. Nun scheint Kelly ihr Gewicht weiter reduziert zu haben – und ist mittlerweile kaum noch wiederzuerkennen!

Aktuelle Bilder, die The Mirror vorliegen, zeigen die 39-Jährige vor dem Haus ihrer Eltern Ozzy Osbourne (75) und Sharon Osbourne (71). Gekleidet in eine helle Jeans und ein schwarzes Tanktop, präsentiert die TV-Moderatorin ihre schmale Taille und ihre durchtrainierten Arme. Auch das Gesicht der gebürtigen Britin scheint noch mal deutlich schmaler geworden zu sein.

Im September hatte Kelly offen über die drastische Gewichtsabnahme nach der Geburt ihres Sohnes gesprochen. Dabei gestand sie, bei ihrer Diät übers Ziel hinausgeschossen zu sein. "Ich wollte sehen, wie weit ich damit gehen kann und bin dann ein bisschen zu weit gegangen", erzählte die Sängerin in einem Interview mit Page Six.

Getty Images Kelly Osbourne, 2020

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im August 2023

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney, November 2023

