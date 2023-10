XXL-Dekolleté: So hot feiert Kelly Osbourne ihren Geburtstag

Da hat sich Kelly Osbourne (39) aber ordentlich in Schale geworfen! Am Donnerstag wurde die Musikerin 39 Jahre alt. Zur Feier des Tages veranstaltete die Tochter von Metal-Legende Ozzy Osbourne (74) eine große Party in Los Angeles. Dabei sorgte vor allem das Outfit der gebürtigen Britin für sehr viel Aufsehen: Mit einem supersexy Look legte Kelly einen absoluten Wow-Auftritt hin!

Auf diesem neuen Paparazzi-Foto ist der TV-Star gerade auf dem Weg zu ihrer Party-Location, dem exklusiven Promi-Restaurant Craig's. Mit einem breiten Grinsen läuft das Geburtstagskind an den wartenden Fotografen vorbei. In einem engen cremefarbenen Kleid mit XXL-Ausschnitt in Herzform präsentiert Kelly ihren schlanken Body und zieht damit alle Blicke auf sich.

Dass die Sängerin in der letzten Zeit viel an Gewicht verlor, ist kein Geheimnis. Nach der Geburt ihres Sohnes wollte Kelly die Babypfunde schnell wieder loswerden. Dabei sei sie jedoch irgendwann übers Ziel hinausgeschossen, wie sie in einem Interview mit Page Six erklärte.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Sängerin

Getty Images Kelly Osbourne, 2020

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im Juli 2023

