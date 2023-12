Heidi Klum unterstützt Tokio Hotel als Background-Sängerin!

Sie wird ihnen unter die Arme greifen! Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) lernten sich im Jahr 2018 kennen und lieben. Seitdem begeistern das Model und der Musiker ihre Fans nicht nur mit regelmäßigem Couple-Content und gemeinsamen Halloween-Kostümen, sondern unterstützen sich auch gegenseitig, wo es nur geht. Nun plaudert die TV-Persönlichkeit überraschende Neuigkeiten aus: Heidi wird Toms Band Tokio Hotel auf ihrer Tour begleiten!

Bill (34) und Tom verkündeten am Dienstag, dass sie 2025 mit ihrer Band auf große Europatour gehen. Jetzt lässt die Model-Mama auf Instagram eine weitere Bombe platzen: "Ich weiß, das sollte eigentlich eine Überraschung sein, aber ich werde ihre Backup-Sängerin sein. Ich freue mich da schon sehr drauf." Mittlerweile hat die Germany's Next Topmodel-Jurorin die Story allerdings wieder gelöscht.

Erst kürzlich heizten die musikalischen Zwillinge in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" die Gerüchte an, dass Heidis Liebster sie zukünftig auch am GNTM-Set unterstützen könnte: "Es ist ja so, dass jetzt Männer mitmachen können und wer könnte das besser bewerten als du?", fragte der Sänger seinen Bruder. Tom fand die Vorstellung, in der Jury zu sitzen gar nicht so schlecht.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2022

Getty Images Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer, November 2022

Steinbrenner, Marco Bill und Tom Kaulitz mit ihrer 1Live Krone, November 2023

