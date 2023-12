Hofwoche vorbei: Wie geht es bei Hannes und Jenny weiter?

Können sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen? In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau hoffen 15 Singles auf das große Los in der Liebe – so unter anderem der Schafzüchter Hannes aus Oberbayern. Während der Hofwoche bekam er die Möglichkeit, seine Auserwählte Jenny näher kennenzulernen. Ihr Aufenthalt auf dem Bauernhof neigt sich nun dem Ende zu. Geht die Liebesreise für Hannes und Jenny weiter?

Zum Abschluss von Folge acht der beliebten Datingshow überrascht der 23-Jährige die Kinderpflegerin mit einem romantischen Picknick. Auf die Frage hin, wie es zwischen den beiden weitergehen soll, findet Jenny eine klare Antwort: "Ich wäre bereit dafür, zu dir zu ziehen." Allerdings wünsche sie sich bei solch einem großen Schritt vor allem Beständigkeit. Hannes wirkt bei dem Ganzen etwas skeptischer. "Wir müssen alles ausprobieren und testen. Wir müssen mal abwarten, was die nächsten Wochen kommt", erklärt er.

In der vergangenen Episode von "Bauer sucht Frau" flogen bei Hannes und Jenny mächtig die Funken. Nach erledigter Arbeit auf dem Heuboden knisterte es gewaltig zwischen den beiden und es kam zum ersten Kuss. "Ich war schon ein bisschen verzaubert in dem Moment", gab der Blondschopf daraufhin im Einzelinterview mit einem breiten Grinsen zu.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

RTL Hannes und Jenny bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius Hannes und Jenny bei "Bauer sucht Frau"

RTL Jenny und Hannes bei "Bauer sucht Frau"

