"Hafen": Das liebt Romina Palm an ihrem Christian am meisten

Romina Palm (26) und ihr Partner Christian Wolf (29) freuen sich über ihre gemeinsame Tochter, die sie vor wenigen Wochen auf der Welt begrüßt haben. Neben der neugeborenen Hazel hat Christian bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung. In einem Q&A auf Instagram öffnete sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und teilte mit ihren Fans, was sie an Christian am meisten schätzt. "Christian ist mein sicherer Hafen", erklärte Romina begeistert.

Die 26-Jährige gab ihren Followern einen Einblick in die Eigenschaften, die ihren Partner für sie so besonders machen. Sie bewundere besonders seinen unerschütterlichen Willen, als Problemlöser immer zur Stelle zu sein: "Egal wer, mit egal welchem Problem zu ihm kommt, er ist da und hilft. Er hat diese Einstellung: Problem? Geil! Lösen wir." Seine Stärke und Zuverlässigkeit geben Romina das Gefühl, alles schaffen zu können. Er sei die zentrale Stütze ihrer jungen Familie und gebe ihr die Sicherheit, die sie brauche, um ihrer Tochter Hazel die beste Mutter zu sein.

Romina hat in Christian offensichtlich nicht nur einen Lebenspartner, sondern auch einen Fels in der Brandung gefunden. Im November 2023 machten die Influencerin und der Unternehmer ihre Beziehung öffentlich. Seit diesem April sind die beiden verlobt. "Ich kann generell kaum in Worte fassen, wie stolz ich auf Romi bin. Sie macht das so unglaublich gut. Und auch jetzt danach. Sie geht mit der Kleinen richtig auf", schwärmte der Fitnessliebhaber nach der Geburt ihrer Tochter auf Instagram.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025

