Nikola Glumac bestätigt: Er ist von Kim Virginia getrennt

Seit einigen Wochen hält das Drama zwischen Kim Virginia Hartung (30) und ihrem ehemaligen Verlobten Nikola Glumac (29) die Reality-TV-Welt in Atem. Anfang Juni machte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin publik, dass sie ihre Verlobung mit Nikola aufgelöst hat. Dieser reiste daraufhin nach Dubai, um seine Liebste zurückzugewinnen. Ihr Beziehungsstatus blieb für viele Fans weiterhin unklar. Doch nun findet Nikola in seiner Instagram-Story klare Worte, die keinen Raum für Zweifel lassen. Auf die Frage, ob er und Kim trotz ihres Zoffs im selben Management bleiben, antwortet er unmissverständlich: "Ja, natürlich. Nur weil ich von Kim getrennt bin, heißt das nicht, dass ich mich von meinem Management getrennt habe."

Nikola scheint das Liebes-Aus nun offenbar angenommen und akzeptiert zu haben. Nichtsdestotrotz leidet der ehemalige Temptation Island-Kandidat sehr unter der Situation. "Mir geht es wirklich gerade gar nicht gut, diese ganze Situation nimmt mich einfach komplett mit. [...] Ich kann nicht essen, ich kann einfach nichts machen. Ich vermisse Kim so krass. Ich habe mir mit dieser Frau so viel vorgestellt", betonte Nikola noch vor wenigen Tagen sichtlich mitgenommen in seiner Instagram-Story.

Durch Nikolas eindeutige Wortwahl haben nun auch viele Fans endlich Klarheit: Kim und Nikola sind offiziell getrennt. Was genau vorgefallen ist und woran die Beziehung gescheitert ist, bleibt aber weiterhin unklar. Beide Realitystars melden sich zwar immer wieder im Netz – doch eine Erklärung bleibt aus. Kritiker fangen mittlerweile auch an, an den Schilderungen des ehemaligen Paars zu zweifeln. So bezeichnete der Realitystar Jakub Jarecki (29) die beiden als "kaputte Menschen", die für Presserummel bereit sind, klare Grenzen zu überschreiten.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Juni 2025

