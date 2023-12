Ballermannstar Jürgen Milski begeistert Fans im Gefängnis!

Vom TV-Knast in eine echte Haftanstalt! Jürgen Milski (60) ist ein bekannter TV-Star. Der gebürtige Kölner hatte an der ersten Staffel von Promi Big Brother teilgenommen und im Anschluss mit dem Hit "Großer Bruder" als Schlagersänger so richtig durchstarten können. Mit Partysongs wie "Heute fährt die 18 bis nach Istanbul" heizt er seinen Fans am Ballermann so richtig ein. Nun performte Jürgen aber vor besonderem Publikum!

Das TV-Urgestein trat am Montagabend zusammen mit seinem Bruder Peter und Unter uns-Star Ramon Ademes in der JVA Köln auf – die begeisterten Fans waren rund 100 Insassinnen! "Die Frauen haben gefeiert wie betrunkene Damen im Bierkönig – kein Unterschied", zeigte sich der Sänger im Gespräch mit Bild nach dem Konzert erleichtert. Der Auftritt dürfte auch für den erfahrenen Entertainer etwas ganz Besonderes gewesen sein. "Hier durch die Flure zu laufen, ist schon ein beklemmendes Gefühl", äußerte er sich nachdenklich.

Beruflich läuft es für den Musiker aktuell ausgesprochen gut: Nach seinem Zoff im "Promi Big Brother"-Haus mit TV-Sternchen Paulina Ljubas (27), darf sich Jürgen über einen neuen Geschäftspartner freuen. "Ich habe einen Anruf von einem Lebensmittelhersteller bekommen und werde jetzt eine eigene Suppe auf den Markt bringen. Das ist bereits fix", erzählte er. Der Mallorca-Star bezeichnete die Beauty unter anderem als "Suppenhuhn".

ActionPress Jürgen Milski, Entertainer

actionpress Peter Milski und Jürgen Milski

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski, Schlagersänger

