"Bauer sucht Frau"-Stefanie erlitt schon zwei Fehlgeburten

Offene Einblicke von Stefanie. Die Geflügelbäuerin hofft aktuell bei Bauer sucht Frau ihren Mister Right zu finden. Philipp musste ihren Hof bereits verlassen, sodass sie sich nun voll und ganz auf Timo konzentrieren kann. Der Bergmann durfte in der vergangenen Folge sogar ihre fünfjährige Tochter Carlotta kennenlernen. In Sachen Nachwuchsplanung musste Stefanie aber auch schon herbe Rückschläge verkraften: Sie hatte zwei Fehlgeburten.

Beim Besuch von RTL-Bauernreporter Ralf zeigt die Schleswig-Holsteinerin ihre Tattoos. Am Nacken trägt sie zum Beispiel zwei Sterne, die für ihre Sternenkinder stehen. "Ich habe Fehlgeburten gehabt. Das ist so die Erinnerung. Ich habe ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Man darf nie vergessen: Es kann auch ganz anders laufen", erklärt Stefanie. Der Verlust sei schon lange her. Daher habe sie das Ganze mittlerweile gut verarbeitet: "Aber es bleibt eben immer ein Teil von mir."

Stefanies Tochter ist für sie ihr ein und alles. Sie zieht die Kleine alleine groß. Denn von dem Kindsvater hatte sich die 41-Jährige noch während der Schwangerschaft getrennt. Bei "Bauer sucht Frau" sucht sie einen Mann, der bereits Kinder hat oder sich noch welche wünscht.

Anzeige

RTL Stefanies Tochter Carlotta und Timo bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL Stefanie, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Stefanie im Einzelgespräch mit Kandidat Timo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de