Bradley Coopers Tochter Lea (6) ist erstmals auf Red Carpet!

Bradley Cooper (48) nimmt seine Tochter mit ins Rampenlicht! Der US-amerikanische Schauspieler hatte Anfang 2017 sein erstes Kind auf der Welt begrüßen dürfen: Gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Irina Shayk (37) hatte er die kleine Tochter namens Lea de Seine Shayk Cooper (6) bekommen. Allerdings hielt der "A Star Is Born"-Hauptdarsteller seinen Nachwuchs bislang aus der Öffentlichkeit heraus. Doch das ändert sich jetzt: Bradley posiert erstmals mit der sechsjährigen Lea auf dem roten Teppich!

Dieses niedliche Foto zeigt das Vater-Tochter-Duo bei der Premiere des Films "Maestro" am Dienstag in Los Angeles: Für das glamouröse Event putzte sich die kleine Lea so richtig raus – die Sechsjährige trägt auf dem roten Teppich ein langes Kleid mit Leopardenmuster, goldfarbene Ballerinas und eine rote Tasche. Bradley strahlt außerdem bis über beide Ohren, während er seine Tochter an der Hand hält.

Dass Bradley in seiner Rolle als Papa total aufgeht, machte in der Vergangenheit auch bereits seine Ex Irina deutlich! "Er ist der beste Vater, den Lea und ich uns vorstellen können", schwärmte das Model gegenüber Elle von dem "Silver Linings Playbook"-Darsteller. Das Co-Parenting nach der Trennung funktioniere für die beiden außerdem gut.

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper im Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de