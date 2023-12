Erster Todestag: Stephen Boss' Mutter gedenkt ihres Sohnes

Sie erinnert sich an ihn. Stephen "tWitch" Boss' Familie hat eine schwere Zeit hinter sich. Ende vergangenen Jahres wurden erschütternde Neuigkeiten bekannt: Der DJ, der regelmäßig in Ellen DeGeneres' (65) Talkshow zu sehen gewesen war, hatte im Alter von 40 Jahren Suizid begangen. Heute jährt sich sein Todestag zum ersten Mal. Stephens Mutter Connie Boss Alexander erinnert sich nun mit rührenden Worten an ihren geliebten Sohn zurück.

Auf Instagram teilt Connie ein Video mit einigen Erinnerungen an ihren Sohn. Darin sind unter anderem sowohl Kinderfotos als auch Aufnahmen des Musikers mit seiner Mutter und seiner Frau zu sehen. "Heute vor einem Jahr hast du zum letzten Mal 'Ich liebe dich' gesagt, dich zum letzten Mal gemeldet und deine Augen auf dieser irdischen Welt geschlossen und bist mit allen Vorfahren in der Gegenwart Gottes erwacht", schreibt sie zu dem Clip. Dann widmet sie ihrem Sohn einige rührende Worte: "Mein Erstgeborener, mein erster Herzschlag, mein Booboo [...], mein wunderschöner Sohn Stephen Laurel Boss, ich vermisse dich unbeschreiblich und liebe dich bis in alle Ewigkeit."

Erst vor wenigen Tagen feierte Stephens Witwe Allison Holker (35) ihren ersten Hochzeitstag ohne ihn: "An unserem Jahrestag finde ich mich in einem Raum der Ruhe wieder, in dem ich so viele schöne Momente erlebt habe. Von ganzem Herzen feiere ich diese Liebe", erklärte sie damals auf Instagram.

Anzeige

Instagram / allisonholker Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss

Anzeige

Instagram / ladycalexa Connie Boss Alexander mit ihrem Sohn, DJ Stephen "tWitch" Boss

Anzeige

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de