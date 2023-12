"Geschockt": Maren Wolf hatte einen Autounfall in New York!

Diesen Abend in New York wird Maren Wolf (31) wohl nicht so schnell vergessen! Die YouTuberin gibt ihren Followern stets Einblicke in ihr Leben. So auch in ihren derzeitigen Urlaub in der US-amerikanischen Metropole. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Sohn macht sie Big Apple unsicher. Doch dann der Schock: Eine Uberfahrt endete nicht wie geplant. Maren war in einen Unfall verwickelt – und wurde dann auch noch dafür beschuldigt!

In ihrer Instagram-Story schildert sie ihren Fans im Detail, was passierte. Weil die Fahrt wegen eines Verkehrsstaus nicht vorankam, wollte Maren die Fahrt frühzeitig beenden. Laut ihr habe der Fahrer zugestimmt. "Dann bin ich ausgestiegen und obwohl ich gerade die Tür öffnete, fuhr er los. [...] Er ist mir über beide Füße gefahren, an einen anderen Wagen dran und hat mir die Schuld jetzt dafür gegeben", erklärt die Influencerin etwas aufgebracht.

Maren ist sich sicher: Das kann nur eine Masche gewesen sein! "Mein Uberfahrer hat mich verarscht", betont die Frau von Tobias Wolf und führt aus: "Die Ampel war rot, der Kofferraum war auf, der wusste ganz genau, wir steigen aus. Er meinte auch, wir können gehen." Ein Truckfahrer, der in den Unfall involviert wurde, bestätigte Maren auch, dass der Fahrer wahrscheinlich nur Geld machen wollte.

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Mai 2023

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

