"Hört auf": Simone Biles dementiert Schwangerschaftsgerüchte

Sie spricht Klartext. Anfang 2022 hatten Simone Biles (26) und ihr Liebster Jonathan Owens (28) ihre Verlobung verkündet. Im April war es dann soweit: Die Olympia-Turnerin und der Footballspieler feierten ihre standesamtliche Hochzeit und gaben sich anschließend erneut das Jawort in Cabo. Seit einigen Wochen halten sich hartnäckige Spekulationen, dass das Paar angeblich seinen ersten Nachwuchs erwartet. Diese Gerüchte macht Simone nun aber höchstpersönlich zunichte!

Auf ihrem Instagram-Profil äußert sich die 26-Jährige zu der brodelnden Gerüchteküche – und die Spekulationen scheinen der Sportlerin dabei ziemlich gegen den Strich zu gehen! "Ich hasse es, dass ich das überhaupt ansprechen muss", beginnt Simone ihr Statement und betont weiter: "Bitte hört auf, dieses Foto oder mein Instagram im Allgemeinen zu kommentieren. Ich bin nicht schwanger."

Im Moment scheint sich Simone mehr auf ihre sportliche Karriere zu konzentrieren. Erst im August feierte sie ihr großes Comeback als Turnerin. Dass die Sportlerin gerne an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen möchte, ist kein Geheimnis. "Das ist der Weg, den ich gerne gehen würde", verriet sie vor wenigen Monaten in der Talkshow "Today".

Anzeige

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles

Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles mit ihrem Mann Jonathan Owens im November 2023

Anzeige

Getty Images Simone Biles im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de