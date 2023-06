Zwei Jahre nach Karriereende: Simone Biles feiert Comeback!

Simone Biles (26) wendet sich wieder dem Sport zu! Vor rund zwei Jahren hatte die Turnerin für eine große Überraschung gesorgt: Die Olympia-Teilnehmerin hatte verkündet, dass sie in Zukunft nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen wolle. Grund dafür war unter anderem ihre psychische Gesundheit, die sie mehr in den Vordergrund stellen wollte. Doch nun wurden tolle Neuigkeiten bekannt: Simone wird in wenigen Wochen ihr sportliches Comeback feiern!

Wie USA Gymnastics am Mittwoch bekannt gab, wird die 26-Jährige schon bald wieder an einem Wettkampf teilnehmen. Bereits am 5. August soll Simone ihr Comeback im Rahmen der U.S. Classic feiern. Das Turnier sei eine Art Aufwärmtraining für die nationalen Meisterschaften, welche Ende August stattfinden sollen. Ob die siebenfache Olympiasiegerin auch an diesen teilnehmen wird, bleibt abzuwarten.

Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat läuft es für die Turnerin gut. Erst vor zwei Monaten gaben sich die 26-Jährige und ihr Partner Jonathan Owens (27) das Jawort. Den Antrag hatte Simone bereits im Februar des vergangenen Jahres bekommen.

