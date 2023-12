Influencerin Mareike Schneider ist erstmals Mama geworden!

Endlich ist es so weit! Im Juni dieses Jahres hatte die einstige Mareike Schneider (37) eine süße Neuigkeit verkündet: Sie erwartet erstmals ein Baby! Für die The Biggest Loser-Coachin hieß das aber nicht, dass sie mit ihrer großen Leidenschaft – dem Sport – aufhört. Durch die gesamte Schwangerschaft blieb sie sportlich aktiv und bereitete sich auf die Geburt vor. Nun hat das Warten ein Ende: Mareikes Baby ist zur Welt gekommen!

"Wir sind überglücklich, euch die Geburt des süßesten Babys der Welt zu verkünden. Am 12.12.23 um 21:45 Uhr haben wir unseren Nachwuchs das erste Mal in die Arme schließen dürfen", verkündet die Fitnessinfluencerin in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. Offenbar hat die Entbindung auch sie an ihre Grenzen gebracht: "Ich war bis zum Ende topfit und habe die Geburt gut überstanden, aber nichts bereitet dich auf das Wunder vor, was dich erwartet, wenn der Schmerz nachlässt. Wir haben gelacht, geweint, geflucht und sind die fast 15 Stunden, die es gedauert hat, ein noch besseres Team und gleichzeitig eine Familie geworden", schwärmt Mareike weiter.

Dass ihr Partner und sie nun zu dritt sind, wird eine ziemlich große Umstellung für die Unternehmerin. "Ich habe immer Gas gegeben und der Nachwuchs wird mich ausbremsen. Das wird ein neues Gefühl für mich sein. Ich war seitdem ich 18 bin niemals von jemandem abhängig", gibt Mareike ehrlich zu. Alsbald wolle sie sich aber wieder um ihre Arbeit kümmern.

