Irina Shayk feiert Tochter Leas Film- und Red-Carpet-Debüt!

Irina Shayks (37) Tochter Lea de Seine Shayk Cooper (6) wagte den Schritt in die Öffentlichkeit! Die Sechsjährige stand nicht nur gemeinsam mit ihrem berühmter Vater Bradley Cooper (48) für den Film "Maestro" vor der Kamera, sie posierte auch erstmals auf dem roten Teppich: Auf der Premiere des Films stellte sie sich an der Hand ihres Papas zum allerersten Mal dem Blitzlichtgewitter. Aber was sagt eigentlich Leas Mutter Irina zu diesen Meilensteinen? Irina ist total stolz auf ihre Kleine!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht Irina jetzt ein Poster des Films "Maestro", auf dem ihr Ex Bradley gemeinsam mit seinem Co-Star Carey Mulligan (38) und Lea zu sehen ist. Außerdem macht das Model deutlich, wie sehr sie sich über die Erfolge ihres ehemaligen Partners und der gemeinsamen Tochter freut. "Ich bin so stolz auf Papa und Lea", schwärmt Irina nämlich und fügt ihrem Text ein Herz-Emoji hinzu.

Für ihren ersten großen Auftritt auf dem roten Teppich suchte sich Lea ein besonders putziges Outfit heraus! Die Sechsjährige posierte in einem luftigen Kleid mit Leopardenmuster für die Fotografen. Dazu kombinierte sie goldfarbene Ballerinas und eine rote Handtasche. Ihr stolzer Papa trugt hingegen einen dunkelblauen Anzug.

