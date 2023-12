Kim Kardashian sorgt mit Norths Weihnachtsdeko für Kritik

Kim Kardashian (43) scheint schon richtig in Weihnachtsstimmung zu sein! Dass es der The Kardashians-Star liebt, sein Haus für die Feiertage extravagant zu schmücken, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Dabei mag es die SKIMS-Gründerin auch, ihre vier Kinder North (10), Saint (8), Chicago (5) und Psalm (4) mit Deko zu verwöhnen. Nun zeigt Kim das festlich geschmückte Zimmer ihrer ältesten Tochter – und muss dafür einige Kritik einstecken.

In ihrer Instagram-Story filmt die Unternehmerin das Kinderzimmer von North. Dabei fällt vor allem eins auf: In dem Raum stehen fünf Weihnachtsbäume, die allesamt mit üppigem Christbaumschmuck behangen sind – auch mit Kugeln der Designermarke Chanel. Bei den Fans kommt die Weihnachtsdekoration eher weniger gut an. "Vielleicht sollte North ihre Mutter fragen, ob sie einige dieser Weihnachtsbäume und Geschenke an Kinder geben kann, die nichts haben" oder "Diese Zurschaustellung von massivem Konsum ist einfach traurig", sind nur zwei von unzähligen negativen Kommentaren auf X.

Kim fährt nicht nur massig Weihnachtsdeko für ihre Kinder auf. Auch bei den Geschenken soll sie kein Limit kennen. Letztes Jahr hatte ein Insider gegenüber Heat ausgeplaudert, dass der Reality-TV-Star mehrere Hunderttausend Dollar für die Weihnachtsgeschenke für ihre Sprösslinge ausgegeben haben soll.

Instagram-Story / kimkardashian North Wests Weihnachtsdekoration

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im Juni 2023

Instagram-Story / kimkardashian North Wests Weihnachtsdekoration, 2023

