Lüge? Shannen Dohertys Ex-Mann soll sie nicht betrogen haben

Hat sie etwa gelogen? Shannen Doherty (52) hat eine schwere Zeit hinter sich. Seit einiger Zeit landet die Schauspielerin immer wieder aus traurigen Gründen in den Schlagzeilen: 2015 wurde bei ihr erstmals Brustkrebs diagnostiziert, fünf Jahre später machte sie ihre erneute Krebserkrankung öffentlich. Kürzlich verriet sie, dass sie kurz vor einer Operation zur Entfernung eines Gehirntumors von der Untreue ihres damaligen Mannes Kurt Iswarienko erfahren habe. Doch Shannens Vorwürfe entsprechen womöglich nicht der Wahrheit!

Ein Freund des Fotografen behauptet nun gegenüber TMZ, dass die Anschuldigungen der Beverly Hills, 90210-Berühmtheit falsch seien. Ihm zufolge sollen Shannen und Kurt bereits zwei Jahre zuvor getrennte Leben geführt und sogar in unterschiedlichen Staaten gelebt haben. Zudem habe Kurt seiner Ex-Frau offen und ehrlich von seiner neuen Beziehung erzählt. Das Gespräch fand laut dem Insider direkt nach Neujahr statt. Wenige Tage später sei der Tumor dann entdeckt worden.

Der Serienstar machte die Vorwürfe gegen seinen Mann vor Kurzem in der ersten Episode seines Podcasts "Let's Be Clear with Shannen Doherty" öffentlich. "Ich habe mich frühmorgens operieren lassen, nachdem ich erfahren hatte, dass meine Ehe im Grunde am Ende war und mein Mann seit zwei Jahren eine Affäre hatte", erklärte sie damals.

