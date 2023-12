Taylor Swift wird 34 Jahre alt: So erfolgreich war ihr Jahr!

Taylor Swift (34) feiert Geburtstag! Die Sängerin steht schon seit Teenagerjahren auf der Bühne: Als kleine Countrysängerin angefangen, arbeitete sie sich hoch bis zu einem der größten Popstars aller Zeiten. In den vergangenen paar Jahren ist ihre Bekanntheit enorm in die Höhe geschossen und sie hat sich eine treue Fangemeinde auf der ganzen Welt aufgebaut – die Swifties. Heute feiert Taylor ihren 34. Geburtstag und Promiflash blickt auf ihr Lebensjahr zurück!

Taylor kann wohl auf das erfolgreichste Jahr ihres Lebens zurückblicken. Die US-Amerikanerin veröffentlichte nämlich zwei Neuaufnahmen ihrer alten Alben "Speak Now" und "1989", die auch neue Songs beinhalteten. Die beiden Alben landeten prompt an der Spitze der Charts und brachen sämtliche Rekorde, wie Billboard berichtete. Zwischenzeitlich waren sogar insgesamt vier ihrer Alben gleichzeitig in den US-Albumcharts – das schaffte vor Taylor keine andere Frau jemals. "1989" wurde außerdem in der ersten Woche insgesamt 1,65 Millionen Mal verkauft, was ebenfalls einen Rekord brach.

Neben den veröffentlichten Alben sorgte aber auch Taylors große Tournee für Schlagzeilen. Im vergangenen Jahr kündigte die "Bad Blood"-Interpretin ihre "The Eras Tour" an, die all ihre musikalischen Meilensteine umfasst. Insgesamt 44 Songs singt Taylor bei den Konzerten – über drei Stunden bietet sie eine beeindruckende Bühnenshow. Im kommenden Jahr geht die Tour international weiter, auch in Deutschland wird sie auftreten. Wie Washington Post berichtet, soll die Tour am Ende rund 3,9 Milliarden Euro einbringen. So viel hat vor ihr noch kein Künstler jemals mit einer einzigen Tour verdient. Für die Swifties, die nicht zu der Tour können, gibt es außerdem den Konzertfilm, der im Oktober in die Kinos kam. In den ersten sieben Wochen spielte er weltweit knapp 232 Millionen Euro ein, wie Variety veröffentlichte.

Für ihre Musik räumte Taylor in diesem Jahr auch zahlreiche Preise ab. Sie war beispielsweise die erste weibliche Künstlerin auf Spotify, die monatlich 100 Millionen Hörer hat. Zudem war sie der Top-Artist des Jahres auf dem Streamingdienst. Vom Time Magazine wurde Taylor zur "Woman of the Year" gekürt und bei den MTV EMAs kassierte sie drei Preise, bei den VMAs neun Trophäen. Für die Grammy Awards im nächsten Jahr ist die Musikerin für sechs Auszeichnungen nominiert.

Abgesehen von ihrer beeindruckenden Karriere läuft es gerade auch privat bei Taylor rund: Nachdem Anfang des Jahres die Trennung von ihrem langjährigen Partner Joe Alwyn (32) bekannt gegeben worden ist, datet sie nun den Footballer Travis Kelce (34). Die zwei scheinen überglücklich und der Kansas-City-Chiefs-Spieler schwärmte kürzlich im Interview mit WSJ von ihr: "In ihrer Nähe zu sein und zu sehen, wie klug Taylor ist, ist... überwältigend. Ich lerne jeden Tag mehr."

