Mega-erfolgreiches Jahr: So viel Kohle verdient Taylor Swift

Sie hat damit ordentlich Kohle gescheffelt! Für Taylor Swift (33) könnte das Jahr 2023 nicht besser laufen. Neben einer neuen Liebe hat die Musikerin mit ihrer "The Eras"-Tour auch noch sämtliche Rekorde gebrochen. Kein Wunder, dass auch finanziell das Jahr ein absoluter Erfolg für sie war. Wie nun bekannt wird, hat Taylor in den vergangenen Monaten eine Menge Asche gemacht!

Beim diesjährigen Spotify Wrapped, das Aufschluss gibt über die meistgestreamten Interpreten, Songs und Alben, landete der Megastar mit rund 26,1 Milliarden Streams auf dem ersten Platz. Und das hat sich finanziell ganz schön gelohnt. Wie Deadline berichtet, soll die "Blank Space"-Interpretin damit über 100 Millionen Dollar verdient haben. Doch damit noch lange nicht genug! Schätzungen zufolge brachte ihre Tour der Musikerin mehr als vier Milliarden Dollar und ihr Konzertfilm um die 250 Millionen Dollar ein.

Doch Taylor ist wohl auch niemand, die ihr Geld einfach so zum Fenster hinausschmeißt. Denn auch ihr Freund Travis Kelce (34) profitiert angeblich von ihrer Geschäftstüchtigkeit. "Soweit wir wissen, coacht Taylor Travis darin, wie er Geld verdienen kann, denn sie ist jemand, die ihre Partner gerne unterstützt", erklärte ein Experte der in Los Angeles ansässigen Firma Reputation Management Consultants gegenüber The Sun.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Backgrid / ActionPress Taylor Swift, Sängerin

