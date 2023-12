Wer ist euer Lieblingsduo bei "Forsthaus Rampensau Germany"?

Wer überzeugt die Zuschauer am meisten? Seit wenigen Tagen läuft die erste Staffel von Forsthaus Rampensau Germany. Im Rahmen der Realityshow ziehen neun prominente Paare für zwei Wochen in eine Selbstversorgerhütte. Im Lavanttal stellen sich die 18 potenziellen Rampensäue täglichen Challenges und dem Zusammenleben auf engstem Raum. Die ersten beiden Folgen sind bereits gelaufen. Welches Duo kommt bei den Fans am besten an?

Unter anderem stellen sich der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat Matthias Mangiapane (40) und seine Mama Dagmar dem TV-Experiment. Doch auch die Reality-Casanovas Kevin Platzer alias Flocke und Diogo Sangre (29) sowie die Schlagersängerin Jasmin Herren (44) und ihr Partner Philipp Bender sind schon ganz scharf auf das attraktive Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Ebenso wenig werden die Beauty & The Nerd-Girls Beverly und Natascha ihren Mitstreitern das Feld kampflos überlassen.

Neben altbekannten Sternchen wie Influencerin Gina-Lisa Lohfink (37) und der einstigen Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Elsa Latifaj sowie dem Ex-Prince Charming-Boy Sam Dylan (32) und seiner Verbündeten Nadine Miree bekommen auch Neulinge eine Chance, sich zu beweisen: so unter anderem Daniela Büchners (45) Töchter Jada (19) und Joelina Karabas (23). Aber damit noch nicht genug: Auch die Reality-Newcomer John Friedmann (52) und Florian Simbeck (52) sowie das Fitness-Couple Cedric Beidinger und Hanna Annika (25) stellen sich der permanenten Überwachung im Forsthaus. Stimmt jetzt unten ab, welches Paar euer Favorit ist!

Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane und seine Mama

Anzeige

Promiflash Joelina und Jada Karabas, Töchter von Danni Büchner

Anzeige

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de