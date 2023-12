Adela greift Karina an: "Bachelor in Paradise"-Fans genervt

Die Aktion kam gar nicht gut an! In der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise hat Steffen Vogeno die Qual der Wahl: Eigentlich lernt er Tami Nehrbass näher kennen, aber als Karina Wagner (27) reinkommt, versteht er sich auch mit ihr gut. Dass Karina ihm auch schöne Augen macht, passt Adela Smajic (30) offenbar gar nicht. Adela greift Karina fies an – und die Fans verurteilen das!

In der sechsten Folge von "Bachelor in Paradise" reden Tami und Steffen gerade, als an der Bar eine hitzige Diskussion losgeht. "Das wäre für mich ein No-Go. Mich einzumischen in eine beständige Beziehung", meint Adela zu Karina, die vorher mit Steffen ein Einzelgespräch hatte. Die Lüneburgerin verteidigt sich daraufhin, dass sie nichts falsch gemacht habe und Steffen eben die Gespräche mit ihr suche. Auch er schaltet sich ein: "Karina ist der letzte Mensch, der es verdient hat, hier von der Seite angegriffen zu werden. Erst recht nicht von Adela", stellt Steffen klar.

Die Fans im Netz stehen in diesem kleinen Wortgefecht eindeutig hinter Karina. "Adela ist absolut übergriffig", "Karina macht doch nichts falsch... Das war echt unnötig von Adela" oder "Adela hat mit dieser 'Ansage' nur ihre Eifersucht Karina gegenüber zum Ausdruck gebracht, weil sie schon einmal etwas mit Max hatte", kommentieren die Zuschauer auf Instagram zur aktuellen Folge. Einige finden jedoch einen Funken Wahrheit in ihren Aussagen: "Adela hat doch Recht. Aber die Ansage hätte an Steffen gehen müssen, denn er hat sich zwei Damen warm gehalten."

"Bachelor in Paradise" ab Freitag, 3. November, wöchentlich auf RTL+ abrufbar.

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Die Kandidaten von "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Karina Wagner und Steffen Vogeno bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Adela Smajic, Kandidatin bei "Bachelor in Paradise" 2023

Anzeige

Auf wessen Seite steht ihr in dem Streit? Adela hat Recht. Karinas! Adela handelt total übergriffig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de