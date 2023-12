Funkt es bei "Bachelor in Paradise"-Karina und Steffen?

Liegt da etwas in der Luft? In der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise hatte sich so manches Paar schnell gefunden: Steffen Vogeno und Tami Nehrbass flirteten seit Tag eins und es gab auch den ein oder anderen Kuss zwischen den beiden. Karina Wagner (27) plauderte derweil mit dem Schweizer Alan Wey. Doch in der neuen Folge kommt jetzt alles anders – entwickelt sich da etwas zwischen Karina und Steffen?

Karina geht auf ein Date auf den lokalen Night Market – als Begleiter wählt sie Steffen. "Es freut mich unheimlich, dass Karina mich gefragt hat wegen des Dates", betont Steffen. Bei dem Marktbesuch und dem gemeinsamen Abend am Strand scheint es sehr vertraut zwischen den beiden zu sein. "Es hat sich einfach gut angefühlt", bestätigt Karina und fügt etwas verlegen hinzu: "So als würdest du mit deinem Partner im Urlaub da so lang spazieren." Besonders ihr Humor verbinde die beiden.

Doch was ist mit Tami? "Ich hab noch nie jemanden gedatet, der mit einer anderen Frau zusammen war. Und das würde ich auch so eigentlich nicht machen", erklärt Karina. Doch sie gibt auch zu bedenken: "Wenn du dir schon sicher mit einer Frau bist, dann würde ich mich fragen: 'Warum sitzt du dann hier?'" Darauf hat Steffen erst mal keine Antwort.

RTL / Warner / Hana Naveh Karina, “Bachelor in Paradise”-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Steffen, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Tami, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

