Auseinandersetzung: Jonathan Majors' Ex Grace verfolgte ihn!

Im Sommer dieses Jahres wurde Jonathan Majors (34) festgenommen, weil er seine damalige Freundin Grace Jabbari angegriffen haben soll. Der Schauspieler beteuert jedoch seine Unschuld. Dann die Wende: Im Oktober wurde seine Ex angeklagt. Der "Creed"-Star reichte eine Gegenklage ein, da sie ihm gegenüber angeblich ebenfalls handgreiflich geworden war. Für den Prozess wurde Beweismaterial gesammelt: Eines der Videos wurde nun veröffentlicht!

TMZ liegt der besagte Clip vor. In dieser Nacht soll er Grace in einem Auto angegriffen haben. Zu sehen ist aber nur, wie Jonathan anscheinend versucht, aus einem Wagen auszusteigen. Mehrmals versucht er dabei seine Ex, die ihm offenbar folgen will, wieder in das Auto zu schubsen. Jedoch gelingt ihm das nicht. Die Blondine will den Schauspieler wohl nicht loslassen – irgendwann kann er sich aber von ihr losreißen und eine Verfolgungsjagd beginnt.

Über mehrere Blocks läuft sie Jonathan hinterher, bis sie schließlich beide anhalten und anfangen, sich zu unterhalten. Was danach passierte, ist unklar. Jedoch soll der 34-Jährige noch in derselben Nacht den Notruf gewählt haben. Er befürchtete wohl, dass seine heutige Ex sich etwas antun könnte. TMZ liegen Aufnahmen des Anrufs vor, in dem der US-Amerikaner seine Sorgen geschildert haben soll.

Getty Images Jonathan Majors bei der Premiere von "Devotion"

Getty Images Jonathan Majors im März 2023

Getty Images Jonathan Majors, Schauspieler

