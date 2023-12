"Bauer sucht Frau"-Hans wollte Elke langsam kennenlernen

Hans hat sein Glück wohl selbst nicht kommen sehen. Der Pferdewirtschaftsmeister hat sich bei Bauer sucht Frau in Elke verguckt. Die beiden wirkten von Anfang an ziemlich vertraut miteinander und kamen sich immer näher. Nach wenigen Tagen durfte die 62-Jährige auch aus dem Ferienhaus in seine eigenen vier Wände ziehen. Da alles so gut funktioniert hat, verlängerten sie sogar die Hofwoche. Dabei lässt Hans es für gewöhnlich eher langsam angehen.

Im Gespräch mit dem RTL-Bauernreporter Ralf erzählt der 65-Jährige, dass er Elke zunächst bewusst im Ferienhaus untergebracht hatte, damit sie sich nach und nach besser kennenlernen können – schließlich sei sie am Anfang immer noch eine fremde Person gewesen. "Bei mir muss alles langsam wachsen, zuerst mal, dass ein Fundament entsteht und das fängt langsam an, aber auch für Elke", erklärt Hans. Doch sie erkannten schnell, dass sie gut miteinander harmonieren – obwohl sie aus komplett verschiedenen Welten kommen: "Sie macht beruflich etwas ganz anderes als ich und trotzdem sagen beide, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben. Wir sind erstaunt, dass es jedes Mal wieder was Neues gibt und das schweißt uns irgendwo auch ein Stück weit zusammen."

Hans geht mittlerweile seit zehn Jahren allein durchs Leben. Zuvor hatte er eine lange Beziehung. "Ich war 23 Jahre verheiratet und insgesamt war ich mit ihr 30 Jahre zusammen. Wir haben uns ein Stück weit auseinandergelebt", verrät der Nordrhein-Westfale. Er habe aus der Ehe aber auch etwas mitgenommen: "Was ich schon anders machen würde, ist meiner zukünftigen Partnerin mehr Aufmerksamkeit schenken und ihr das auch zeigen."

