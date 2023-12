"Bauer sucht Frau"-Hans und Elke verlängern ihre Hofwoche!

Bei den beiden scheint es sehr gut zu laufen! Bei der Bauer sucht Frau-Hofwoche scheint es bei Hans und seiner Elke (21) ordentlich gefunkt zu haben. Dass die beiden großes Interesse aneinander haben, wurde schnell klar. Es kam auch schon zum ersten Kuss. Nun neigt sich die Hofwoche dem Ende zu und dem Landwirt ist eines klar geworden: Hans will seine Elke nicht gehen lassen!

Bevor es für Elke zurück nach Hause geht, überrascht Hans seine Elke noch mit einem Picknick. Der Pferdewirtschaftsmeister schenkt der 62-Jährigen auch einen herzförmigen Erdbeerkuchen: "Am Anfang hatte ich dir eine Rose geschenkt und jetzt zum Schluss schenke ich dir ein knallrotes Herz", erklärt der 65-Jährige. Elke ist ganz berührt von dem Geschenk und schwärmt: "Das ist wirklich ein perfekter Abschluss für eine perfekte Woche!" Danach macht Hans Nägel mit Köpfen: "Ich wollte dich fragen, ob du ein bisschen länger bleiben möchtest?" Natürlich möchte Elke!

Hans schwelgt nach dem intimen Moment schon in Gedanken an eine gemeinsame Zukunft mit seiner Elke. "Du hast absolut mein Herz berührt. Ich möchte sehr gerne mit dir mein Leben teilen", meint Hans. Am Ende kommt es zu einem weiteren Kuss zwischen den beiden!

