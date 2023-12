Emotional: So endet die allerletzte Staffel von "The Crown"

The Crown geht zu Ende. Die Erfolgsserie von Netflix erfreut sich seit sechs Staffeln einem großen Publikum. Beginnend mit der jungen Queen Elizabeth II. (✝96) findet die Show über die britische Königsfamilie nun etliche Jahrzehnte später ein Ende. Die finalen Folgen der letzten Staffel sind seit heute auf dem Streamingdienst abrufbar. Und so endet die allerletzte Folge von "The Crown"!

+++Achtung, wer über das Ende von "The Crown" noch nicht gespoilert werden möchte, liest jetzt nicht weiter!+++

In der allerletzten Folge der Dramaserie findet die Hochzeit von König Charles III. (75) und seiner Camilla (76) im Jahr 2005 statt. Bei der Segnung ihres Sohnes erscheinen der Queen plötzlich ihre älteren Ichs: Neben der Schauspielerin Imelda Staunton (67) tauchen Claire Foy (39), die in den ersten Staffeln die Queen spielte, und Olivia Colman (49), die eine ältere Version darstellte, auf. Die drei Schauspielerinnen stehen nebeneinander und blicken in die Kamera, bevor die Serie schließlich zu Ende ist.

Schon früher in der Folge tauchen die jüngeren Königinnen auf und diskutieren mit der zeitgenössischen Queen. Zu diesem Zeitpunkt überlegt sie nämlich abzudanken. Das soll den inneren Konflikt der Monarchin darstellen. Der "The Crown"-Regisseur Stephen Daldry erklärt das so, wie Daily Mail berichtet: "Sie denkt darüber nach, was sie verloren hat, als sie Queen wurde, was sie aufgeben musste, was ihr Familienleben angeht, oder das auch ungelebte Leben, wie sie sagen würde. Ich finde das faszinierend."

Anzeige

Netflix / Left Bank Imelda Staunton, Olivia Colman und Claire Foy in "The Crown"

Anzeige

Netflix Prinz Charles und Camillas Hochzeit in "The Crown"

Anzeige

Netflix Olivia Colman als Queen bei "The Crown"

Netflix Imelda Staunton als Queen bei "The Crown"

Anzeige

Wie findet ihr das Ende von "The Crown"? Sehr gut. Ich hatte mir mehr erhofft. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de