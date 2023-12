Fake? "Forsthaus Rampesau"-Cast lästert über Jasmins Lover

Eskalation und Drama sind bereits in vollem Gange. Aktuell läuft die erste Staffel der deutschen Edition von Forsthaus Rampensau. Für zwei Wochen leben neun prominente Paare auf engstem Raum in einer Selbstversorgerhütte zusammen und stellen sich dort den täglichen Challenges – unter anderem auch Jasmin Herren (44) und ihr neuer Lover Philipp Bender. Doch das Auftreten des Duos stößt nicht bei allen Mitstreitern auf Begeisterung...

In der ersten Folge der Joyn-Realityshow singen die 44-Jährige und ihr genauso schlageraffiner Freund ihren Mitbewohnern ein einstudiertes Ständchen vor – um klarzumachen, dass die beiden als Liebespaar ins Forsthaus gezogen sind. Jasmins Beziehung zu dem 23-Jährigen löst bei dem einen oder anderen allerdings große Verwunderung aus. "Ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich dachte, ich wäre im falschen Film", gibt Matthias Mangiapane (40) ganz offen im Einzelinterview zu. Seine Mutter Dagmar schließt sich ihm an.

Ähnlich sieht das Ganze auch Sam Dylan (32) – er halte die junge Liebe für "Fake". "Ich fühle da gar nichts, keine Chemie zwischen den beiden. Das ist für mich wie Mutter und Sohn", wettert der einstige Prince Charming-Kandidat. Daniela Büchners (45) Töchter Jada (19) und Joelina (23) gehen sogar noch einen Schritt weiter und betiteln die Schlagersängerin als echte "Sugarmommy".

