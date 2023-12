So süß gratuliert Selena Gomez BFF Taylor zum Geburtstag

Sie sind immer füreinander da! Schon seit Jahren pflegen Selena Gomez (31) und Taylor Swift (34) eine enge Freundschaft. Das beweisen die beiden Sängerinnen immer wieder auf Events: So besuchte der einstige Disney-Star schon so einige Male Taylors Konzerte im Rahmen ihrer aktuellen "The Eras"-Tour. Am Mittwoch wurde die Blondine dann 34 Jahre alt – und Selena ließ es sich nicht nehmen, ihrer besten Freundin zum Geburtstag zu gratulieren!

In ihrer Instagram-Story teilt die 31-Jährige ein Spiegel-Selfie, auf dem die beiden Frauen ausgelassen posieren. "Herzlichen Glückwunsch an die Göttin Taylor! Ich liebe dich", schreibt Selena zu dem Schnappschuss und gratuliert damit ihrer langjährigen Freundin. Die Aufnahme entstand vor wenigen Tagen, als Selena und TayTay mit Zoe Kravitz (35), Cara Delevingne (31) und Anya Taylor-Joy (27) ein Dinner in Brooklyn genossen. Zuvor hatten die beiden eine Comedyshow von Ramy Youssef besucht.

Auch den 34. Geburtstag der "Bad Blood"-Interpretin läuteten Selena und Taylor gemeinsam ein – und zwar superstylish: Für ein gemeinsames Abendessen mit prominenten Freunden wählte Taylor einen hellbraunen Ledermantel, den sie mit einer kleinen Tasche und schwarzen Plateau-Lederstiefeln ergänzte. Selena hingegen strahlte in einem langen Mantel und lässigen Boots.

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift während der Grammy Awards 2016

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift, September 2023

ActionPress Selena Gomez und Taylor Swift

