Nach Liebes-News: Selena Gomez und Taylor zusammen unterwegs

Sie kann auf ihre Mädels zählen! Vor wenigen Tagen polarisierte die Schauspielerin Selena Gomez (31) mit dem Bekanntwerden ihr Romanze mit Benny Blanco. Die Beziehung soll bereits seit sechs Monaten laufen. Im Netz hagelte es zahlreiche Reaktionen auf das überraschende Liebes-Outing. Neben des ganzen Trubels genoss der Weltstar kurz danach eine Auszeit mit ihren nicht weniger prominenten Freundinnen. Selena ging mit Taylor Swift (33) & Co. aus!

Zusammen besuchten die Besties in New York eine Comedyshow und gingen im Anschluss in einem schicken Restaurant essen, wie Page Six berichtete. In dem italienischen Laden warteten weitere Promi-Freunde auf die Berühmtheiten. Mit von der Partie waren unter anderem Cara Delevingne (31) und Zoë Kravitz (35). Bei ihrem Ausflug scheute die Freundesgruppe die Kameras nicht und sorgte für einige Schnappschüsse.

Neben ihren Freundinnen ist ihr neuer Partner Benny für Selena sicher auch eine große Unterstützung. Nach ihrem Pärchen-Post im Netz musste die 31-Jährige auch jede Menge negative Kommentare lesen. Selbstsicher reagierte "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darstellerin auf die Nachrichten bei Instagram und offenbarte, dass sie sich nicht noch mal auf einen "Fuckboy" einlassen würde.

Anzeige

Blayzen Photos / Backgrid Taylor Swift und Selena Gomez im November 2023

Anzeige

MEGA Selena Gomez und Taylor Swift, 2023

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit einem unbekannten Mann

Anzeige

Was haltet ihr von Selenas Auszeit mit ihren Freundinnen? Das klingt nach einer tollen Zeit! Ich finde es übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de