Wegen Abnehm-Medikament: Oprah Winfrey erntet harte Kritik!

Oprah Winfrey (69) hat seit Jahren mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Vor Kurzem zeigte sich die Kult-Moderatorin dann aber ziemlich erschlankt auf dem Red Carpet. Schnell wurden Gerüchte laut, dass sie das in Hollywood gehypte Abnehm-Medikament Ozempic genommen hat. Zwar soll das nicht der Fall gewesen sein, nachgeholfen hat sie aber dennoch – und das, obwohl sie immer gegen so ein Vorgehen war. Und dafür bekommt Oprah nun viel Hate ab!

In einem Interview verriet die 69-Jährige nämlich, dass sie neben viel Bewegung und gesunder Ernährung auch zusätzlich ein ärztlich verschriebenes Medikament einnimmt, das gegen den Jo-Jo-Effekt helfen soll. Fans auf X finden das ziemlich heuchlerisch. "Sie hat also gesagt, dass sie es nie tun würde, und hat es dann doch getan. Komisch, wie die Welt funktioniert" oder "Was ich an Oprah nicht mag, ist, dass sie offensichtlich keine Ozempic-Spritzen mehr nimmt und jetzt trotzdem 'Weight Watchers' anpreist", lauten zwei erboste Kommentare.

Doch warum genau echauffieren sich die Supporter so? Grund: Oprah ist eigentlich seit 2017 Botschafterin für das Abnehmprogramm "Weight Watchers", bei dem sie mit einer ausgewogenen Ernährung damit wirbt, "aus eigener Kraft" die Pfunde purzeln zu lassen. "Denn wenn ich das Medikament nehme, wäre das der einfache Ausweg!", erklärte sie noch vor Kurzem in der Podiumsdiskussionsrunde "The Life You Want Class: The State of Weight".

Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey, November 2023

Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de