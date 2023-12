"Forsthaus Rampensau" bricht schon Rekord im Reality-TV!

Was für ein großer Erfolg für Forsthaus Rampensau! Die Reality-TV-Show hat bereits in Österreich große Erfolge gefeiert. Das Format erweitert nun auch den deutschen Reality-Horizont. Vor Kurzem startete die erste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Die deutsche Adaption hat ein Haus voller Prominenter zu bieten. Unter anderem sind Matthias Mangiapane (40), Sam Dylan (32) sowie Gina-Lisa Lohfink (37) mit am Start. Das Format bricht bereits einen Rekord!

Laut Presseportal hatte die Promi-TV-Show den bislang erfolgreichsten Reality-Neustart in der Geschichte von Joyn PLUS+. "'Forsthaus Rampensau' übertrifft unsere hohen Erwartungen", betonte Thomas Münzer, der Content-Chef von Joyn. Es freue ihn umso mehr, dass er nun ein Spin-off des erfolgreichen Programms ankündigen könne. Derzeit seien sie bereits dabei, die Fortsetzungsgeschichte der Show zu drehen. In dem neuen Format soll nach einem passenden Ehepartner oder einer passenden Ehepartnerin für Gina-Lisa Ausschau gehalten werden.

Mit dem Programm "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" bekommt der Reality-TV-Star nun ihre eigene Datingshow. Bereits im Frühjahr 2024 sucht Gina-Lisa nach der Liebe ihres Lebens. Im Oktober hatte die GNTM-Bekanntheit öffentlich gemacht, dass ihr das Geschlecht ihres Partners total egal sei.

Matthias Mangiapane

Sam Dylan

Gina-Lisa Lohfink

